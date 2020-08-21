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Жителя Нижневартовского района могут осудить на 20 лет за крупную партию наркотиков

Также ему грозит штраф до 1 миллиона рублей
Вера ЗенинаВера ЗенинаВераЗенина
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Жителя Нижневартовского района могут осудить на 20 лет за крупную партию наркотиков

Жителя Нижневартовского района могут осудить на 20 лет за крупную партию наркотиков

Фото: pixabay.com

Прокуратура Нижневартовского района завершила расследование в отношении 27-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт синтетических наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Следствие установило, что мужчина связался в интернете с неким гражданином и договорился о совместном сбыте «синтетики» бесконтактным способом через закладки.

Получив от подельника особо крупную партию, злоумышленник сразу приступил к делу. Часть наркотика он расфасовал на мелкие пакеты и разместил их в тайниках на территории СНТ «Ягодка», расположенного в Нижневартовском районе.

Однако реализовать преступный умысел наркосбытчику не удалось. В мае 2020 года его задержали сотрудники правоохранительных органов, изъяв более 1,2 килограмма незаконных веществ.

Сейчас обвиняемый находится под стражей, а уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Ему грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

Криминал