Жителя Нижневартовского района могут осудить на 20 лет за крупную партию наркотиков Фото: pixabay.com

Прокуратура Нижневартовского района завершила расследование в отношении 27-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт синтетических наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Следствие установило, что мужчина связался в интернете с неким гражданином и договорился о совместном сбыте «синтетики» бесконтактным способом через закладки.

Получив от подельника особо крупную партию, злоумышленник сразу приступил к делу. Часть наркотика он расфасовал на мелкие пакеты и разместил их в тайниках на территории СНТ «Ягодка», расположенного в Нижневартовском районе.

Однако реализовать преступный умысел наркосбытчику не удалось. В мае 2020 года его задержали сотрудники правоохранительных органов, изъяв более 1,2 килограмма незаконных веществ.

Сейчас обвиняемый находится под стражей, а уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Ему грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.