В школах Югры проходят пожарные учения

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

В преддверии учебного года персонал и преподаватели одной из белоярских школ отрабатывают действия в случае возникновения пожара.

Согласно тактическому замыслу, возгорание произошло в гардеробе, из-за чего весь первый этаж оказался задымлён.

По сигналу «тревога» спасатели незамедлительно выехали к месту вызова, а представители администрации приступили к эвакуации людей.

По прибытию пожарные получили информацию, что из здания эвакуировались 17 человек, но ещё один работник школы не смог покинуть помещение из-за плотного задымления.

На поиск пострадавшего отправились сотрудники газодымозащитной службы, и уже через несколько минут человек был спасен, а после – передан медицинским работникам. Огонь потушили спустя 10 минут.

В учениях были задействованы 13 человек и 4 единицы техники МЧС, включая службы жизнеобеспечения города.

Основная цель таких мероприятий – проверить готовность подразделений противопожарной службы, администрацию и преподавательский состав к действиям в случае пожара.