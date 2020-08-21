Инвалиды Югры получили более 1,22 миллиона технических средств для реабилитации Фото: pixabay.com

Фонд социального страхования Югры предоставил людям с ограниченными возможностями более 1,2 миллиона технических средств для реабилитации.

Среди выделенного оборудования оказались 580 кресел-колясок, 3 927 протезно-ортопедических изделий, 1 270 слуховых аппаратов, а также более одного миллиона единиц абсорбирующего белья и более 200 тысяч изделий, используемых при нарушении функций выделения.

Весь товар полностью соответствует необходимым характеристикам и принимался комиссиями с участием представителей общественных организаций инвалидов и органов социальной защиты.

-Наиболее востребованным способом обращения за техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями является портал госсуслуг. Если в начале года к его помощи прибегали около 60% граждан, то уже сегодня – 70 %, – рассказал управляющий отделением фонда Михаил Рыбьяков.

Всего в 2020 году региональным отделением заключён 101 государственный контракт на обеспечение инвалидов необходимым оборудованием.

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