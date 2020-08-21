Транспортные полицейские Ханты-Мансийска задержали браконьеров с полными сетями рыбы

Фото: Управление на транспорте МВД России по УРФО

Транспортные полицейские Ханты-Мансийска задержали двух местных жителей в городском речном порту.

В тот день сотрудники проводили рейдовые мероприятия на реке Иртыш и увидели моторную лодку. Решив узнать, чем занимаются её пассажиры, патрульный катер выдвинулся в направлении судна и, как выяснилось, не зря.

Находившиеся в нём мужчины оказались браконьерами, которые ловили рыбу с применением незаконного орудия – сетей. В лодке были обнаружены 3 осётра, 24 стерляди и еще 14 экземпляров разной рыбы: язь, щука, сорога, лещ и окунь. Так как рыба находилась в живом виде, она были сфотографирована для проведения ихтиологической экспертизы и выпущена обратно.

В отношении подозреваемых возбудили два уголовных дела за незаконный оборот водных биологических ресурсов, а также добычу осётра, который занесён в Красную книгу.

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