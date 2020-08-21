За прошедшие сутки на дорогах Югры пострадали пять маленьких девочек

Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 6 человек получили травмы, в том числе 5 несовершеннолетних.

Одна из аварий произошла в Югорске. Женщина 56-ти лет, управляя автомобилем «Тойота», наехала на трёх маленьких девочек 8 -и, 6-и и 5-и лет, которые переходили дорогу в неположенном месте. На данный момент их жизни ничего не угрожает.

Следующее ДТП произошло в Нижневартовске по улице Ленина. Молодая женщина, находясь за рулём «Лексуса», не уступила дорогу во время разворота. Из-за этого она столкнулась с «Мерседесом», который двигался по «встречке». В результате аварии пострадали две девочки 8-и и 15-и лет, сидевшие в машине югорчанки.

Также сотрудники ГИБДД задержали 7 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 3 – за отказ от медицинского освидетельствования. За выезд на полосу встречного движения привлечены 26 водителей, такое же число2 – за нарушение требований к перевозке детей.

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