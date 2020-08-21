В Югре открылась фотовыставка, посвящённая трудовым будням сотрудников Росгвардии

Фото: Росгвардия Югры, соцсеть "ВКонтакте"

В Югре прошёл ежегодный фотоконкурс «В объективе Росгвардия», посвящённый работе сотрудников вневедомственной охраны.

В этом году жюри получило более 100 работ разных номинаций: «Гражданственность и патриотизм», «Всегда на страже», «Портрет», «Пейзаж», «Быстрее. Выше. Сильнее», «О службе с улыбкой» и «Росгвардия глазами общества».

-Через фото сотрудники показали не только достойный образ коллег, но и облик городов, природы, – рассказала начальник пресс-службы майор Наталья Васильченко.

Победителем окружного этапа стал сержант Данил Кравцов из города Когалым, второе место присудили сотрудникам ОМОН Сургута, а бронзу заслужил старший сержант Геннадий Наумов из Нижневартовска.

Когда все итоги были подведены, из лучших работ составили фотовыставку,открывшуюся во всемирный день фотографии – 19 августа. На обозрение зрителей представили снимки самых разных жанров: военнослужащие, сотрудники ОМОН и отдела вневедомственной охраны Сургута, Нижневартовска, Пыть–Яха, Радужного, Когалыма и Белоярского.

Стоит добавить, что второй этап конкурса состоится с 1 по 31 октября в Екатеринбурге, работы победителей будут направлены в Москву для участия в заключительном отборочном туре.