Водителей Югры проверят на усталость

Фото: Угибдд Хмао, соцсеть "ВКонтакте"

С 21 по 31 августа на федеральных и территориальных дорогах Югры пройдёт профилактическое мероприятие «Трасса».

Организовано оно для предотвращения аварий, которые происходят из-за того, что водители стремятся в максимально короткие сроки преодолеть дальние расстояния, тем самым значительно превышая скорость и нарушая правила обгона, а также передвигаются в утомлённом состоянии.

Для профилактики ДТП по причине «сна за рулём» будут привлечены представители Центров медицины катастроф. Они смогут измерить давление, проверить пульс и оценить общее состояние человека.

Полицейские проведут профилактические беседы с автовладельцами, напомнив им о важности соблюдения режима труда и отдыха при управлении транспортным средством, а также расскажут о последствиях аварии.