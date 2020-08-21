Югорские семьи, воспитывающие детей инвалидов, прошли обучение по медицинской реабилитации

Фото: департамент социального развития Югры, соцсеть "ВКонтакте"

Югорские семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями и проживающие в отдалённых районах, смогли пройти онлайн обучение в Центре реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир».

С 17 июля по 13 августа специалисты провели цикл мероприятий в которых, помимо взрослых, участвовали и сами ребята. Все они проходили в формате консультирования или индивидуальных занятий.

Основные темы были посвящены сенсорной и моторной сфере, коммуникативным навыкам, речевой функции и повышению мотивации к взаимодействию, а также стабильности эмоционального статуса.

Кроме того, для родителей организовали индивидуальные консультации по вопросам взаимодействия с детьми в обычных условиях и во время режима самоизоляции.

По словам многих мам, благодаря специалистам центра у большинства ребят отмечаются значительные улучшения.