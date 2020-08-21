В посёлке Салым дети не смогут пойти в новую школу из-за пандемии коронавируса

Фото: администрация Нефтеюганского района

Глава Нефтеюганского района Галина Лапковская лично ознакомилась с подготовкой Салымской школы №2 к учебному году.

Внутри старого корпуса уже завершена черновая отделка стен, пола и потолка, установлены стеклопакеты и двери. Специалистам осталось выполнить лишь финишные работы: покраску стен, укладку линолеума и плитки. Также необходимо провести пусконаладочные работы инженерных систем, вентиляции, проводки, сантехники и отрегулировать видеонаблюдение.

Работы в новом трёхэтажном здании также идут полным ходом. Бригады уже приступили к чистовой отделке будущих учебных классов.

Снаружи обоих корпусов продолжается облицовка фасада металлосайдингом, который обеспечит внешний вид всего здания.

Параллельно идут работы по благоустройству территории. Перед входом в школу будет уложена брусчатка, также предусмотрена спортивная площадка с резиновым покрытием, полосой препятствий и турниками.

Из-за пандемии объект будет сдан в феврале 2021 года, а не к сентябрю, как это было раньше. В связи с этим ученикам вновь придётся учиться на базе Салымской школы №1 и в здании искусств.