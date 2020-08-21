ХК «Югра» вновь уступил «СКА-Неве» в драматичном матче за третью строчку турнира им. Дроздецкого

Фото: ХК Югра, соцсеть "ВКонтакье"

Спортсмены хоккейного клуба «Югра» продолжают сражаться в предсезонном турнире имени Н.В. Дроздецкого. Не смотря на все старания «мамонтов», одержать победу им так и не удаётся. Очередной матч с питерским «СКА-Нева» снова закончился поражением. Итоговый счёт - 4:5.

Команды порадовали болельщиков шайбами в самой концовке первого периода. «Югра» открыла счёт после удачных действий Павла Махановского на чужом пятаке, но ответ последовал уже через две минуты - своё большинство «СКА-Нева» тоже сумела реализовать.

Во втором периоде обе шайбы сумели забросить хоккеисты из Санкт-Петербурга. На старте заключительного игрового отрезка ещё одно успешное большинство «СКА-Невы» установило на табло счёт - 4:1. «Югра» принялась догонять: сначала Алексей Кириллов дальним броском поразил ворота Ярослава Аскарова, а затем активные действия «мамонтов» вынудили питерцев на удаления.

Когда на табло оставалось менее двух минут до конца матча, «Югра» имела серьёзное кадровое преимущество, играя в формате пять на три, а после замены Владимира Сохатского на шестого полевого, оборонительные редуты «армейцев» пали - Александр Тимирев сократил разрыв в счёте до минимального. Но уже через несколько секунд Павел Махановский сумел перевести игру в дополнительное время, оформив дубль.

В овертайме игроки «СКА-Невы» сумели оправиться от финишного натиска югорчан и одержали победу.

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