Погода в Югре на 21 августа: холодно и дожди

Погода в Югре на 21 августа Фото: pixabay.com

В регионе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер северный 5-10 м/с, днём местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +7...+12 градусов, днём +17...+22, местами +10...+15.

Ханты-Мансийск: переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Днём +18, ночью +12. Ветер 4-9 м/с.

Сургут: пасмурно, дождь. Днём +17, ночью +13. Ветер 1-6 м/с.

Нижневартовск: облачно, небольшой дождь. Днём +15, ночью +9. Ветер 2-6 м/с.

Нефтеюганск: облачно, небольшой дождь. Днём +17, ночью +13. Ветер 2-6 м/с.

Когалым: переменная облачность, небольшой дождь. Днём +15, ночью +10. Ветер 3-6 м/с.