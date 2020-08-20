«Сходить на кружок или в баню?»: в Югре снята часть ограничительных мер

В Югре снята часть ограничительных мер Фото: pixabay.com

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19».

В соответствии с документом, режима обязательной самоизоляции для югорчан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет и беременных женщин продлён до 6 сентября.

Им рекомендуют не покидать места проживания и пребывания, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, не посещать места отдыха, расположенные в лесах, парках и скверах. Кроме того, посещение религиозных организаций тоже остаётся нежелательным, исключение сделано лишь для служителей и персонала.

Однако есть и послабления. С сегодняшнего дня в регионе возобновляют работу бани и организации дополнительного образования.

Последним, независимо от их формы собственности, рекомендовано обеспечить у работников, прибывающих в регион, наличие электронного уведомления, сформированного в системе «Цифровое уведомление», а также обеспечить их обследование на коронавирус. По возможности приезжим специалистам лучше работать дистанционно. Об этом также обязан подумать работодатель.

Ознакомиться с текстом постановления можно здесь.