Росгвардейцы Сургута задержали мужчину с наркотиками

Фото: Росгвардия по ХМАО-Югре

В Сургуте сотрудники Росгвардии арестовали молодого человека, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

Наряд группы задержания в составе старшего сержанта Линара Хамиранова и сержанта Вадима Жиганурова, находясь на маршруте патрулирования, заметили около одного из домов по улице Игоря Киртбая подозрительного мужчину. Увидев патрульную машину, он поспешил убежать, но вместо этого был задержан.

Приехавшие полицейские обнаружили у сургутянина фольгированный сверток с порошкообразным веществом тёмного цвета. Проведённая экспертиза показала, что это наркотик – мефедрон.

Теперь в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Стоит добавит, что это не единственный случай, когда Росгвардейцы оказывают помощь людям и полицейским. Вчера сотрудник вневедомственной охраны собственноручно потушил горящий автомобиль. Чуть ранее они поймали девушку, угнавшую чужой автомобиль, а до этого – задержали браконьеров.

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