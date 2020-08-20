В Пыть-Яхе собираются провести велоэстафету с элементами триатлона

Фото: администрация Пыть-Яха, соцсеть "ВКонтакте"

Администрация Пыть-Яха планирует провести 12 сентября велоэстафету с элементами триатлона, приуроченную к 30-летию города и дню трезвости.

Участникам предстоит проехать более 10 километров пути, показать себя в стрельбе из пневматического оружия, преодолеть тропу канатного парка и пересечённую местность, а также сдать нормативы ГТО.

Показать себя в велогонке смогут не только организованные команды от городских школ, но и все желающие. Участники будут разделены на 4 возрастные категории: от 12 до 14 лет, от 15 до 17, от 18 до 35, от 36 и старше.

Сбор заявок на участие уже начался. Однако проведение гонки зависит от эпидемиологической обстановки в регионе. Оно сможет состояться в том случае, если в Югре разрешат массовые мероприятия.