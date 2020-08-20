Портфель привлеченных средств ВТБ в Тюменской области превысил 100 млрд рублей

По итогам первого полугодия 2020 года банк ВТБ увеличил портфель привлеченных средств физических и юридических лиц в Тюменской области (без учета ХМАО и ЯНАО) на 37% — до 107 млрд рублей. Кредитный портфель ВТБ в регионе вырос до 59,6 млрд рублей (+14%).

За январь-июнь существенно вырос объем средств, размещенных на счетах и депозитах в ВТБ предприятиями области. На 1 июля он составил 63,7 млрд рублей (+68% за полгода). В том числе почти удвоился портфель в сегменте малого и среднего бизнеса, достигший 49,7 млрд рублей (+89%).

Также банк нарастил объем привлеченных средств частных клиентов в регионе до 43,3 млрд рублей (+8%). Около четверти этой суммы приходится на инвестиционные продукты. За полгода вложения тюменцев в данные инструменты увеличились на 31%, до 10,9 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель банка в Тюменской области на 1 июля превысил 41,9 млрд рублей (+10%). В его структуре на ипотечные займы приходится 21,4 млрд рублей (+17%), на кредиты наличными – 16,8 млрд рублей (+6%), автокредиты – 2,4 млрд рублей.

За январь-июнь ВТБ выдал жителям региона 10,9 млрд рублей заемных средств, увеличив продажи на 12% относительно аналогичного периода прошлого года. В частности, клиенты банка в Тюменской области оформили кредиты наличными на 4,5 млрд рублей и автокредиты на 690 млн рублей.

Наибольшим спросом пользовалась ипотека, чему способствовал запуск льготной госпрограммы для приобретения жилья в новостройках. За полгода 2,8 тыс. тюменских семей получили в ВТБ жилищные займы на сумму 5,8 млрд рублей (+28% по сравнению с первым полугодием-2019). В апреле банк установил собственный рекорд по доле выдач ипотеки в Тюменской области за один месяц – 35,44% (по данным Банка России).

Также весной на фоне режима самоизоляции заметно вырос интерес клиентов к дистанционному обслуживанию. В мае ВТБ впервые провел в Тюменской области выдачи ипотеки и автокредита полностью в онлайн-режиме. Кроме того, тюменцы получили возможность стать клиентами ВТБ без единого посещения офиса. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте банка через «Госуслуги» и пройти проверку в Единой биометрической системе. После этого клиент может пользоваться системой ВТБ-Онлайн: выпустить цифровую карту, оформить вклад, накопительный счет или инвестиционный продукт, провести платеж или перевод, отправить заявку на кредит.

В первом полугодии банк активно развивал сотрудничество и с предприятиями Тюменской области. Корпоративный кредитный портфель ВТБ в регионе за полгода вырос на 24% и достиг 17,7 млрд рублей, в том числе 13 млрд рублей приходится на малый и средний бизнес (+34%). Кроме того, у компаний были востребованы гарантии для участия в закупках и обеспечения контрактов. За полгода банк увеличил портфель гарантий, выданных малому и среднему бизнесу региона, на 19% – до 6,6 млрд рублей.

Евгений Федосов, управляющий ВТБ в Тюменской области, отметил: «В первом полугодии спрос на финансовые инструменты был высоким, даже с учетом ограничений режима самоизоляции и последствий пандемии. Заметно вырос интерес к онлайн-каналам, и, следуя этому тренду, мы впервые запустили дистанционные выдачи ипотеки и автокредитов в регионе. Также было особенно важно своевременно поддержать клиентов, пострадавших от COVID-19. Начиная с марта и к текущему моменту по всем видам программ ВТБ оказал кредитную помощь бизнесу и населению Тюменской области на сумму 6 млрд рублей».