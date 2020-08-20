Житель Нягани развёл у себя дома целый сад с марихуаной

Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

В Нягани полицейские заинтересовались 31-летним горожанином и, как выяснилось, не зря.

При обыске в его гараже было найдено вещество растительного происхождения зелёного цвета. После такой находки сотрудники решили осмотреть его квартиру.

Там также оказалось вещество аналогичного происхождения, хранившееся в пластиковом контейнере. Кроме того, правоохранители обнаружили семь горшков с подозрительными кустами, а также стеклянную банка и электронные весы.

Мужчина отделался простым ответом. Он сообщил, что это – марихуана, выращенная для себя

Экспертиза подтвердила его слова. Изъятое является наркотическим веществом – каннабис, она же марихуана. Масса наркотиков составила более 1,5 кг.

В отношении «садовода» возбудили уголовное дело, за которое он может получить до 10 лет тюрьма, а также штраф до 500 тысяч рублей. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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