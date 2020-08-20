«Скоро 1 сентября»: правительство Югры ещё раз напомнило о мерах безопасности для школьников

Правительство Югры ещё раз напомнило о мерах безопасности для школьников Фото: pixabay.com

С 1 сентября школы Югры распахнут свои двери для учеников, однако получать знания придётся в не совсем привычных условиях.

Так, к занятиям ученики будут допускаться на основании списков, сформированных медицинскими организациями. Получение справки потребуется только тем ребятам, которые находились в непосредственном контакте с больным COVID-19 или имеет признаки заболевания.

Встречи первоклашек с их учителями будут проходить в отдельных помещениях для каждого класса, при этом потоки людей будут разведены.

К радости учеников, они не будут носить маски, чего нельзя сказать о педагогах. Учителя обязаны соблюдать масочный режим в местах общей доступности. На уроках средство защиты можно будет снять, при этом соблюдая социальную дистанцию.

За каждым классом закрепят отдельный кабинет, исключение составят предметы, требующие разделения на группы или специального оборудования.

Питаться дети будут по особому расписанию, которое сформируют с учётом наполняемости классов и их безопасной рассадки в столовой.

Также в общеобразовательных организациях предусмотрены дезинфекция и проветривание с соблюдением санитарных требований. Кроме того, в начале каждого учебного дня школьникам будут измерять температуру и осматривать на наличие признаков заболевания.

Что касается массовых мероприятий, то все они под запретом до распоряжения Роспотребнадзора.

Стоит добавить, что дистанционное обучение всё же возможно. Оно будет организовано во время актированных дней или ухудшения эпидситуации.