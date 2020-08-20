В Октябрьском районе глава села Перегребное выплатит штраф предпринимателю Фото: pixabay.com

Прокуратура Октябрьского района выполнила проверку исполнения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Установлено, что между администрацией села Перегребное и одним из предприятий заключены два договора на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации площадок временного накопления коммунальных отходов.

Согласно Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», если в договорах не прописано право заказчика на односторонний отказ от их исполнения, то он не может самолично прекратить все обязательства.

Однако глава посёлка именно так и поступил. Незаконное решение чиновника повлекло нарушение прав компании, из-за чего её представитель обратились в суд с иском о взыскании задолженности по договорам за счёт бюджетных средств.

В связи с этим на главу муниципалитета возбуждены два административных дела, также он обязан выплатить штраф в 50 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Октябрьском районе продолжают благоустраивать «Обелиск славы». Изменения должны произойти масштабные (подробнее)