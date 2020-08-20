Дети из онкоцентра Нижневартовска получили подарки со всей Югры

Фото: гуманитарный добровольческий корпус, соцсеть "ВКонтакте"

Маленькие пациенты, проходящие лечение в онкологическом отделении Нижневартовской окружной детской больницы, получили игрушки и книги.

Благотворительную акцию запустил Гуманитарный добровольческий корпус Югры. Неравнодушные жители и организации региона передают для детей всё необходимое: предметы гигиены, канцтовары, игрушки, книги, настольные игры и наборы для творчества.

Накануне общественники привезли шестую партию подарков, так необходимую ребятам. Вместе с тем главврачу и коллективу медицинского учреждения вручили благодарственное письмо за сотрудничество.

Всего в акции, начиная с июля, поучаствовали более 300 обычных югорчан и юридических лиц.

Стоит добавить, что дети госпитализируются в больницу со всего округа, поэтому не всегда есть возможность передать им от родных и близких какие-то подарки.

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