В Нижневартовском районе служебная собака по кличке Зирка раскрыла кражу кедровых шишек

Фото: управление МВД России по ХМАО-Югре

В полицию Нижневартовского района обратился житель села Покур. Мужчина рассказал, что из его металлического вагончика, расположенного у дома, украли 9 мешков с кедровыми шишками. Общий вес похищенного составил 162 килограмма, а сумма ущерба – более 2 500 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники задержали двоих несовершеннолетних 2002 года рождения, которые признались в содеянном. В поиске подозреваемых большую роль сыграла служебная собака Зирка, которая по следу привела к гаражу, где пзлоумышленники хранили украденное.

В отношении подростков возбуждено уголовное дело. Они обвиняются в ч. 2 ст. 158 УК РФ «кража совершенная группой лиц по предварительному сговору; с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище».

Похищенные шишки вернулись к законному хозяину.

Стоит добавить, что это не единственный случай, когда четвероногие друзья помогают раскрывать преступления. В прошлом месяце служебная собака по кличке Лисандра нашла грабителей дачного домика, а Брайна – угонщика автомобиля.