Сотрудники ГИМС провели познавательную экскурсию для детей из Ханты-Мансийска

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам устроили для детей из Ханты-Мансийска необычную познавательную встречу.

Мероприятие началось с показа основных средств, которые применяют для оказания помощи. Ребятам объяснили, как пользоваться специальной лебёдкой, правильно надевать и использовать спасательный жилет, а также технику забрасывания круга утопающему. Кроме того, детям продемонстрировали два вида гидрокостюмов: мокрый и сухой.

Далее сотрудники госинспекции рассказали школьникам о правилах поведения на воде. Ребята узнали о действиях, которые необходимо предпринять в случае, если они станут очевидцами происшествия, а также основные способы самоспасения и правила оказания первой помощи.

-Несмотря на то, что летний сезон уже подходит к концу, напоминать детям о безопасности на водных объектах нужно постоянно. Каждый должен заботься не только о своей безопасности, но и знать, как правильно оказывать помощь другим нуждающимся. Этому мы сегодня и обучали детей, -рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Алексей Бетехтин

Однако на этом мероприятие не завершилось. После познавательного урока для ребят устроили небольшой круиз на лодке по реке.