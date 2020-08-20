В Сургуте планируется строительство 12 школ по концессионному соглашению

Фото: Вадим Шувалов, соцсеть "ВКонтакте"

В Сургуте подписали концессионное соглашение с частным инвестором на проектирование и строительство школы на 1 500 мест в микрорайоне 5А. Объект должен быть введён в эксплуатацию в 2023 году. Информацию об этом сообщил Вадим Шувалов на своей странице во «ВКонтакте».

-Концессия, или муниципально-частное партнёрство - перспективный способ реализации больших проектов. Соглашение работает так: инвестор проектирует, строит и первые пять лет эксплуатирует объект за свой счёт или в счёт банковских кредитов. Бюджет расплачивается с ним постепенно, когда объект начинает работать, - пояснил глава города.

Стоит добавить, что это уже пятая школа, которая строится в Сургуте в формате такого соглашения, а в ближайшие годы планируется возведение ещё 11 учебных заведений на 12 тысяч мест.

-Это позволит нам постепенно отказаться от учёбы во вторую смену, - заключил Вадим Шувалов.