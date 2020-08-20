В Югре пресекли деятельность экстремистской организации «Свидетели Иеговы» Фото: pixabay.com

Следственный комитет Югорска возбудил уголовное дело в отношении двух местных жителей. Они подозреваются в организации деятельности экстремистского сообщества.

Сотрудники выяснили, что с 6 сентября 2017 года по 18 августа 2020 года мужчины создали религиозную организацию «Свидетелей Иеговы», которая запрещено на территории страны, согласно российскому законодательству.

Подозреваемые, согласовывая все действия друг с другом, успешно руководили экстремистским сообществом, распределяя обязанности между её участниками и контролируя их выполнение. Также они распространяли литературы данной идеологии, вербовали новых членов из числа местных жителей, проводили религиозные обряды и осуществляли сбор денег на нужды организации.

Накануне следователи и сотрудники полиции провели обыски в местах жительства организаторов и их последователей. В связи с этим была изъята экстремистская литература, листовки, а также иные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

В настоящее время устанавливаются всех обстоятельств преступления, расследование продолжается.