ХК «Югра» проиграл заключительный матч кругового этапа турнира имени Н.В. Дроздецкого

Фото: ХК «Югра», соцсеть «ВКонтакте»

Хоккеисты «Югры» вновь потерпели поражение на предсезонном турнире имени Н.В. Дроздецкого. На этот раз спортсмены отдали победу питерскому «Динамо». Игра завершилась со счётом 2:1.

Встреча началась с активных действий команды соперника, из-за этого «мамонтам» даже пришлось нарушить правила. Выстояв в меньшинстве, югорчане успешно разыграли свой численный состав. За минуту до конца первого игрового отрезка Максим Рыжков сделал передачу Артёму Антипову, который не промахнулся.

Во втором периоде ответные действия в атаке последовали от «Динамо». Подоспев к шайбе у борта, игрок питерского клуба удачно передал её своему партнёру, который смог переиграть голкипера «Югры». Соперники достаточно активно действовали в чужой зоне и количество голов могло быть значительно больше, но благодаря усердной игре голкиперов этого удалось избежать.

Третий период и овертайм прошли без голов и определить победителя команды сумели только по буллитам. Хоккеисты «Динамо» оказались точнее.

Стоит отметить, что для вратаря Константина Кузмаула эта встреча стала дебютной за «мамонтов», и в игру он вошёл отлично.

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