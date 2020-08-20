В Нефтеюганске чиновник отправится на скамью подсудимых из-за махинаций с земельными участками Фото: pixabay.com

Нефтеюганский следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 41-летнего заместителя директора департамента имущественных и земельных отношений города. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

Сотрудники установили, что в апреле 2016 года мужчина внёс на рассмотрение комиссии предложение о предоставлении в собственность одной из компании 15 земельных участков общей площадью 49 248 квадратных метров, при этом скрыв их реальную стоимость.

Получив согласие, обвиняемый самолично издал постановление главы администрации города «О предоставлении земельных участков в собственность», после чего подписал договор купли продажи территорий под комплексное освоение в целях жилищного строительства за 1,2 миллиона рублей, в то время как фактическая их стоимость более 240 миллионов.

Выполнив эти действия, чиновник нарушил требования земельного кодекса РФ и постановление правительства Югры «О порядке определения цены земельных участков и их оплаты».

В период расследования договор, подписанный обвиняемым, был признан недействительным, в связи с этим участки, за исключением одного, который компания успела продать, возвращены городу.

Не смотря на непризнание вины, следователи собрали достаточно доказательств, чтобы передать уголовное дело в суд. Если мужчину признают виновным, он может отправиться в тюрьму на десять лет.