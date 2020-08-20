Представитель МИД Мария Захарова поделилась секретами успеха со школьниками Югры

Фото: МИД России, соцсеть «ВКонтакте»

В регионе продолжается реализация проекта «Марафон интересных встреч». Вчера школьники Югры, набравшие 100 баллов по итогам сдачи ЕГЭ и показавшие отличные результаты в общественной деятельности, встретились с директором департамента информации и печати министерства иностранных дел России, официальным представителем МИД Марией Захаровой.

-Среди наших выпускников оказались журналисты, программисты, инженеры, дипломаты и врачи. Для них мы решили провести ряд встреч с интересными людьми. Это необходимо, в первую очередь, для того, чтобы ребята смогли увидеть тех, кто в своей жизни достиг высоких результатов. Это поможет школьником правильно распределить свои ресурсы, время, - рассказала председатель региональной ассоциации детских и молодёжных объединении Ирина Максимова.

Во время встречи с Марией Захаровой юные югорчане смогли задать интересующие их вопросы о жизненном пути дипломата, качествах, которыми должен обладать успешный человек, а также о том, какое место в её жизни занимает добровольчество.

В ходе разговора она отметила, что в каждом человеке должна быть гармония между внутренним миром и тем, как он себя преподносит.

-Наша жизнь - это сплошное собеседование. Вы знакомитесь с людьми, которые могут стать для вас судьбоносными. Самое главное - понять, куда ты идёшь, - дала рекомендации дипломат.

Стоит добавить, что встречи с интересными людьми планируется проводить не менее одного раза в месяц. Накануне школьники смогли поговорить с Натальей Комаровой. Губернатор поздравила ребят с успешной сдачей экзаменов и пожелала успешного жизненного пути.