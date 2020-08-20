В Югре построили целый комплекс для проживания студентов

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В Югре прошло совещание, на котором обсуждалось строительство социально значимых объектов, а именно - жилого комплекса «Ладья».

По словам главного архитектора региона Алексея Ракитского, комплекс состоит из двух 25-этажных корпусов. Оба объекта уже введены в эксплуатацию.

В первом - расположено 718 меблированных квартир, предназначенных для проживания студентов, также в его составе есть комнаты и комнаты-студии. На первом этаже будут размещены объекты общественного и учебного назначения. Частичное заселение учащихся начнётся уже с сентября.

Второй корпус с 502 квартирами будет использоваться в качестве наёмного дома.

На данный момент уже заключён договор купли-продажи, застройщику произведена полная оплата и проведены торги на поставку мебели.

Для семей с детьми на территории комплекса построили разные площадки с безопасным покрытием.

По словам главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина, уже подписаны контракты на благоустройство прилегающей к домам территории. Ожидается, что весь комплекс работ будет выполнен до 1 ноября.