Погода в Югре на 20 августа: прохладно и грозы

Погода в Югре на 20 августа Фото: pixabay.com

В регионе облачно с прояснениями. В большинстве районов дождь от небольшого до умеренного, местами сильный дождь, гроза. Ветер переменных направлений 5-10 м/с, днём порывы до 14 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, по северо-западу до +5, днём +19...24 градуса, по западным районам +12...+17.

Ханты-Мансийск: малооблачно, небольшой дождь, гроза. Днём +19, ночью +10. Ветер 3-7 м/с.

Сургут: переменная облачность, дождь, гроза. Днём +19, ночью +11. Ветер 4-9 м/с.

Нижневартовск: малооблачно, дождь, гроза. Днём +18, ночью +12. Ветер 3-10 м/с.

Нефтеюганск: переменная облачность, дождь. Днём +19, ночью +11. Ветер 3-8 м/с.

Когалым: переменная облачность, дождь, гроза. Днём +19, ночью +12. Ветер 4-9 м/с.