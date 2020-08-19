Врачебный штат Нижневартовской поликлиники пополнился новыми специалистами

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В Нижневартовской городской поликлинике вновь кадровое пополнение. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» к работе приступили: сурдолог-оториноларинголог, два невролога, кардиолог, ревматолог и два участковых врача-терапевта, также ожидается приём на работу ещё пятерых специалистов. Сейчас они проходят процедуру оформления и медицинский осмотр.

-Кроме новых, к нам возвращаются врачи, уже работавшие несколько лет назад. Это приятно еще и потому, что за время отсутствия они успели повысить свой профессиональный уровень и расширить компетенции в смежных специальностях. Например, врач-терапевт Роман Лукин из Кирова прошел ординатуру по специальности «Урология». В его лице мы приобрели не только так необходимого врача-терапевта, но и резерв врача узкой специальности на случай отпуска или больничного основных сотрудников хирургического отделения, – рассказала начальник отдела кадров Ирина Пирогова.

На работу в Нижневартовск приезжают медики со всех уголков страны, так что пополнение кадрового состава идёт быстрыми темпами.

Для молодых специалистов предусмотрены мотивационные государственные и региональные программы. Так, например, 14 августа прошёл конкурс по программе «Земский доктор», в котором победили сразу три участковых врача-терапевта. Они получат компенсационную выплату по 1 миллиону рублей.

Как рассказала главный врач Нижневартовской поликлиники Светлана Воронина, в октябре откроется обновленный кабинет специализированного кардиологического приёма. Врач Заира Амирханова пройдёт стажировку в кардиологическом диспансере Сургута. Кроме того, будет установлено дополнительное оборудование – программаторы, которые позволяют считывать информацию с искусственных водителей ритма сердца.