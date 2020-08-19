Военкомат Белоярского района отправил служить призывника, у которого были все противопоказания по здоровью

Военкомат Белоярского района отправил служить призывника, у которого были все противопоказания по состоянию здоровья Фото: pixabay.com

Прокуратура города Белоярска проверила местный военкомат на исполнения законодательства о призыве граждан на военную службу. Нарушений оказалось предостаточно.

В ходе проверки было установлено, что сотрудники не высылали повестки о явке на заседание призывной комиссии, а также не выносили заключения о том, что граждане не прошли военную службу, не имея на то законных оснований.

Также в учреждении не вёлся письменный учёт о прибытии граждан, которым не удалось вручить уведомления, а уклоняющиеся от призыва не привлекались к административной ответственности.

Более того, имелся факт некачественного медицинского обследования, из-за которого призывник, имея отклонения по здоровью, должен был получить военный билет без службы в армии, но вместо этого отправился отдавать долг родине.

По результатам проверки прокуратура внесла руководителю военного комиссариата представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновник привлечён к дисциплинарной ответственности.

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