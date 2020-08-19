Плавательный бассейн в Ледовом дворце Ханты-Мансийска готов принять посетителей

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Плавательный бассейн Ледового дворца сможет принять первых гостей уже 22 августа. Однако не стоит забывать, что в регионе продолжает действовать ряд ограничительных мер, которые также влияют на работу учреждения.

Сам аквапарк будет закрыт и возобновит свою работу только на третьем этапе, а пока есть возможность поплавать в чаше бассейна. Кстати, сделать это можно только по предварительной записи, позвонив по телефону 8 (3467) 358-466.

Посещение рассчитано на один час, также даётся 30 минут на переодевание. Запуски будут происходит в 10:00, 12:00, 16:00, 18:00 и 20:00.

В связи с ограниченным количеством шкафчиков для хранения одежды, есть лимит и по количеству людей, находящихся в раздевалке: 24 человека в женской и 24 в мужской.

И ещё одно самое грустное правило: дети младше 12 лет не допускаются к посещению бассейна.

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