Югорские грибники всё чаще теряются в лесах Фото: pixabay.com

В Югре продолжается грибной сезон, в связи с этим многие жители региона, прихватив корзинку, отправились в лес.

К сожалению, не всегда такая прогулка заканчивается благополучно. Забыв об осторожности, многие граждане теряются и не могут самостоятельно выйти к дому.

Два таких случая произошли вчера в Октябрьском районе, неподалёку от автодороги «Нягань – Уньюган». Женщина пошла в лес и заблудилась. Прибыв к месту поиска, спасатели, при помощи громкоговорящей установки, подавали сигналы и прочёсывали территорию, совместно с волонтёрами. В скором времени югорчанка нашлась, в медицинской помощи она не нуждалась.

Другими пропавшими оказались четверо мужчин. Для их обнаружения использовалось тоже самое оборудование. В конце концов, при помощи сотовой связи, им была передана информация о необходимых действиях, а также ориентировки на местности. Благодаря спасателям, уставшие мужчины благополучно вышли к дороге.

А вот в Сургутском районе сотрудники Цетроспаса даже не успели добраться до места – потерявшийся самостоятельно вышел на связь.