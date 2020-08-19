Поликлиника Сургута получила новое оборудование для проведения диагностики

Фото: www.dzhmao.ru
Сургутская городская клиническая поликлиника №2 получила современное диагностическое оборудование. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Здравоохранение», действующему в регионе.
Аппараты предназначены для новых кабинетов компьютерной томографии и маммографии, открывшихся по адресу проспект Комсомольский, 22.
Компьютерный томограф позволяет проводить широкий диапазон васкулярных, ортопедических, ангиографических исследований, а также осуществлять визуализацию головного мозга, органов брюшной полости и грудной клетки. При этом специальная функция модуляции дозы делает осмотр максимально безопасными.
КТ-исследования органов грудной клетки на уровне поликлиники помогут выявить онкологические заболевания легких на ранних стадиях, а в сегодняшних реалиях, своевременную диагностику и лечение смогут получить пациенты с пневмониями.
Маммографический аппарат отечественного производства позволяет проводить профилактические обследования молочных желез с уменьшенной нагрузкой, более чем на 50 процентов. Его плановая мощность – до 30 исследований в день.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В медицинские учреждения Кондинского района доставили новое оборудование. Оно позволит выявлять опасные заболевания на ранних стадиях (подробнее)