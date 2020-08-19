Поликлиника Сургута получила новое оборудование для проведения диагностики

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Сургутская городская клиническая поликлиника №2 получила современное диагностическое оборудование. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Здравоохранение», действующему в регионе.

Аппараты предназначены для новых кабинетов компьютерной томографии и маммографии, открывшихся по адресу проспект Комсомольский, 22.

Компьютерный томограф позволяет проводить широкий диапазон васкулярных, ортопедических, ангиографических исследований, а также осуществлять визуализацию головного мозга, органов брюшной полости и грудной клетки. При этом специальная функция модуляции дозы делает осмотр максимально безопасными.

КТ-исследования органов грудной клетки на уровне поликлиники помогут выявить онкологические заболевания легких на ранних стадиях, а в сегодняшних реалиях, своевременную диагностику и лечение смогут получить пациенты с пневмониями.

Маммографический аппарат отечественного производства позволяет проводить профилактические обследования молочных желез с уменьшенной нагрузкой, более чем на 50 процентов. Его плановая мощность – до 30 исследований в день.

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