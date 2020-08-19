«Вы должны оплатить штраф по требованию губернатора»: мошенники обманули пенсионерку из Югорска, выманив более 500 тысяч рублей

Мошенники обманули пенсионерку из Югорска, выманив более 500 тысяч рублей Фото: pixabay.com

В дежурную часть по городу Югорску обратилась 72-летняя женщина, которая стала жертвой мошенников.

История оказалась не нова. Потерпевшей позвонил неизвестный мужчина, представившийся следователям. Он сообщил, что женщине полагается компенсация морального и материального ущерба за приобретение биоактивных добавок – 750 тысяч рублей. Чтобы получить деньги, не выезжая в Москву, необходимо написать заявление. Сделав это под диктовку злоумышленника, югорчанка отправила его по указанному адресу.

Позже на телефон пострадавшей поступил очередной звонок, но уже от мнимого сотрудника налоговой инспекции, который пояснил, что компенсация начислена, но не уплачен налог в размере 13%. Также мужчина пояснил, что гражданку ждёт штраф в 500 тысяч рублей, если она не внесёт деньги в течение двух часов.

Следующим звонившим оказался лже-сотрудник прокураторы. Аферист сообщил, что у пенсионерки имеется неоплаченный штраф в налоговом органе, который необходимо погасить через почтовое отделение. Также в ходе разговора мужчина пояснил, что это требование самого губернатора ХМАО – Югры. Таким образом, мошенник убедил потерпевшую в необходимости заплатить и продиктовал реквизиты для перевода. В итоге женщина лишилась 503 600 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

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