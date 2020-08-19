Жителям Лянтора предлагают выбрать общественную территорию для благоустройства

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Лянтор примет участие во всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды, который будет проходить в 2021-2022 годах.

Городским властям и местным жителям необходимо выбрать территорию, которую они хотят привести в порядок. Если предложение окажется интересным, то на благоустройство выделят деньги. Общая сумма призового фонда – 5 миллиардов рублей.

В связи с этим горожане могут предложить одно из мест, в отношении которого будет разработан проект. Успеть надо до 20 августа.

Сделать это можно лично, обратившись в торговые центры «Лянтор-Сити» или «Берёзка», а также в Хозяйственно-эксплуатационное управление, расположенное по улице Салавата Юлаева, 13. Также есть возможность прислать предложения на почту администрации города или на портал «Открытый регион – Югра».

На конкурс можно выдвинуть любую общественную территорию, либо одну из территорий, включенных в муниципальную программу формирования комфортной городской среды.