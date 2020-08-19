Храмы Югры открыты для прихожан

Фото: типичный Нефтеюганск, соцсеть "ВКонтакте"

Митрополия Ханты-Мансийска сообщила об открытии храмов. Решение было связано с переходом Югры ко второму этапу снятия ограничительных мер.

Однако некоторые рекомендации всё же придётся соблюдать: верующие должны использовать маски и соблюдать социальную дистанцию, а при входе – обрабатывать руки антисептиком.

Кроме того, будут дезинфицировать все контактные поверхности и регулярно проветривать помещения. По возможности организуют термометрию входящих.

Лицам старше 65 лет и с хроническими заболеваниями рекомендуется по-прежнему соблюдать режим самоизоляции.

Стоит добавить, что в храмах, чья площадь не превышает 800 квадратных метров, необходимо соблюдать социальную дистанцию – один человек на 4 «квадрата».

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