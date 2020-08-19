ХК «Югра» проиграл второй матч на предсезонном турнире имени Н.В. Дроздецкого

Фото: ХК «Югра», соцсеть «ВКонтакте»

Спортсмены хоккейного клуба Югра продолжают участие в предсезонном турнире имени Н.В. Дроздецкого.

Стартовый матч с питерским «СКА-Нева» закончился со счётом 4:3 не в пользу «мамонтов».

Во второй игре фортуна вновь оказалась не на стороне северян.

Место в воротах югорчан со старта матча занял опытный Владимир Сохатский, который присоединился к команде буквально пару дней назад. Первый игровой отрезок оказался достаточно результативным, сначала «автозаводцы» открыли счёт в матче, реализовав большинство шайб, а следом и увеличили разрыв в счёте, воспользовавшись ошибкой защитников.

В концовке периода югорчанам удалось разбавить счёт усилиями Артёма Воронина.

Второй период прошёл без голов, но опасные моменты были у ворот обеих команд. В заключительном игровом отрезке «мамонты» больше контролировали шайбу, но забить не получалось, а за 2 минуты до конца мощный бросок игрока «Лады» установил окончательный счёт в матче - 1:3.