В Сургуте открываются фермерские ярмарки выходного дня Фото: pixabay.com

В эту пятницу в Сургуте начнётся серия еженедельных фермерских ярмарок, которые продлятся до конца сентября. Местом проведения торговли станет прилегающая территория гипермаркета «Лента», расположенного по улице 30 лет Победы.

Горожане смогут приобрести натуральные продукты местного производства, а также сувениры и другие изделия ручнои работы.

Однако не стоит забывать и о безопасности. Мероприятие будет проходить в соответствии со всеми рекомендациями Роспотребнадзора, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции.

По мнению генерального директора фонда развития Югры Романа Генкеля, ярмарка уже не раз зарекомендовала себя как эффективную площадку для продвижению товаров и услуг, выпущенных под брендом «Сделано в Югре!».