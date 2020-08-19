В Нягани уволили полицейского, который запросил взятку в 230 тысяч рублей Фото: pixabay.com

Прокуратура Нягани проверила сотрудников ведомств на соблюдение законодательства о противодействии коррупции. Чисты на руку оказались не все.

Полицейский отдела по контролю за оборотом наркотиков, используя свои служебные полномочия, потребовал от гражданина взятку в размере 230 тысяч рублей, чтобы не привлекать его к уголовной ответственности.

Согласившись на предложение, мужчина успел выплатить часть из названной суммы - 90 тысяч рублей.

После этого факта нечестного сотрудника сразу же уволили из органов внутренних дел в связи с утратой доверия и завели уголовное дело. Теперь он обвиняется в получении взятки в крупном размере с вымогательством.

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