Сотрудники МЧС Югры приняли участие в экологическом субботнике

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре, соцсеть «ВКонтакте»

Сотрудники МЧС из Урая наряду с рабочими коллективами города, волонтёрами и неравнодушными гражданами стали активными участниками экологической акции «Вода России».

Вооружившись мешками для мусора, огнеборцы очистили от бутылок, пластиковой тары, металлических конструкций и других бытовых отходов часть прибрежной территории реки Конда.

-Принять участие – это значит показать личным примером, что мы любим и ценим наш город и прилегающие к нему территории, а доказательством этого стал чистый и безопасный берег, - отметили урайские пожарные.

Поскольку организация массовых мероприятий до сих пор остаётся под запретом, территорию разделили на 4 зоны и назначили разное время начала субботника. Это было сделано для того, чтобы избежать массового скопления людей. Также все участники соблюдали необходимые требования безопасности – надевали маски и перчатки.

А в это время экоактивисты из Нефтеюганского района навели порядок на территории Сыркового сора – одного из красивейших озёр, расположенного возле посёлка Салым.