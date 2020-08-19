Погода в Югре на 19 августа: похолодание и дождь

Погода в Югре на 19 августа Фото: pixabay.com

В регионе облачно с прояснениями, в большинстве районов дождь от небольшого до умеренного. Днём местами сильный дождь, ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, днём +16...+21.

Ханты-Мансийск: переменная облачность, небольшой дождь. Днём +18, ночью +13. Ветер 2-5 м/с.

Сургут: переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Днём +17, ночью +13. Ветер 2-6 м/с.

Нижневартовск: переменная облачность, сильный дождь, гроза. Днём +18, ночью +13. Ветер 3-8 м/с.

Нефтеюганск: переменна облачность, небольшой дождь. Днём +18, ночью +13. Ветер 2-6 м/с.

Когалым: переменная облачность, сильный дождь. Днём +15, ночью +13. Ветер 5-10 м/с.