Сургутский насильник и распространитель порнографии отправится на скамью подсудимых

В Сургуте завершилось расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя. Он обвиняется в целом ряде жестоких преступлений.

Следствие установило, что в декабре 2018 года обвиняемый, находясь в квартире одного из домов по улице Маяковского, изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Сделал он это после того, как опоил жертву неизвестным веществом, в результате чего она потеряла сознание.

Но и этого ему оказалось мало. Пользуясь беспомощным состоянием потерпевшей, мужчина сделал несколько её снимков в обнажённом виде, которые распространил в социальной сети «ВКонтакте» среди своих знакомых и других пользователей.

Кроме того, с июня по август прошлого года обвиняемый сделал несколько записей порнографического содержания с тремя знакомыми совершеннолетними девушками о которых они, естественно, ничего не знали.

Эти материалы он также выложил во «ВКонтакте», хвастаясь успехом на любовном фронте.

Не смотря на отказ сургутянина признать вину, следствие собрало достаточно доказательств, чтобы передать уголовное дело в суд.