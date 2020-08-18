Представители ОНФ Югры попросили прокуратуру Советского района разобраться с опасным объектом

Фото: ОНФ ХМАО-Югра, соцсеть "ВКонтакте"

Представители общероссийского народного фронта Югры обратились в прокуратуру Советского района с просьбой снести опасный объект на территории посёлка Пионерский.

Речь идёт о бывшей вечерней школе на улице Ленина, 27, которая прекратила своё существование ещё семь лет назад. Однако здание использовалось вплоть до прошлого года, как место для организации дополнительных занятий.

По сообщению поселковой администрации, в январе строение было списано под снос.

Не смотря на это, доступ к нему остаётся открытым.

-Сегодня в помещении бывшей школы находится свалка, в том числе химреактивов, разбитых пробирок и ртутных ламп. Да и само полуразрушенное здание в настоящее время является опасным. Неизвестные граждане начали разбирать его на стройматериалы. Так как здание лишилось часть стен, существует угроза обрушения. Также брошенная школа привлекает местных ребятишек, которые при отсутствии летних лагерей предоставлены сами себе, - рассказал эксперт ОНФ в Югре Денис Такунцев.

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