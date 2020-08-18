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«Заплатил, потому что боялся за семью»: житель Лангепаса отдал преступникам более 200 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Вера ЗенинаВера ЗенинаВераЗенина
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Югорчанин отдал вымогателям более 200 тысяч рублей

Югорчанин отдал вымогателям более 200 тысяч рублей

Фото: pixabay.com

В полицию города Лангепасу обратился гражданин 1998 года рождения. Он сообщил, что в июле прошлого года двое мужчин вымогали у него деньги, при этом угрожая физической расправой.

Следствие выяснило, что преступниками – два гражданина 1993 и 1992 годов рождения, которые ранее не были знакомы с заявителем.

Дело обстояло следующим образом: один из подозреваемых сказал потерпевшему, что примерно в январе тот помог своему другу, когда мужчина вспомнил данный факт, злоумышленники стали предъявлять заявителю, что он должен ему деньги.

Чтобы побыстрее получить наличные, мошенники стали угрожать не только югорчанину, но и его семье.

Испугавшись за себя и здоровье близких, мужчина отдал более 210 тысяч рублей.

Сейчас на преступников заведено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 163 УК РФ «вымогательство», материалы которого направлены в суд.

Максимальное наказание статьи предусматривает до четырёх лишение свободы со штрафом до 80 тысяч рублей.

Криминал