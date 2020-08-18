В больничном городке Нижневартовска появился арт благодарности медицинским работникам

Фото: www.dzhmao.ru

Арт-группа «Polenepahanoe» завершила работу над граффити в больничном городке Нижневартовска. Инициаторами проекта выступили волонтёры-медики, сотрудники городской поликлиники, а также Нижневартовский профсоюз работников здравоохранения.

Работа над муралом в благодарность медицинским работникам продолжалась 7 дней и разделилась на 2 художественных блока. Один – посвящён борцам с новой коронавирусной инфекцией, а именно врачам отделения неотложной и паллиативной медицинской помощи взрослой поликлиники. Второй – сотрудникам роддома, которые дарят миру новую жизнь.

В обоих сюжетных линиях немало символизма. В первом случае - это два медика, борющихся с COVID-19, мужчина и женщина, стоящие рядом и фраза: красный крест - символ беспристрастной помощи, а также логотип Профсоюза работников здравоохранения, повествующий о том, что все врачи заняты одним делом.

Во втором случае – младенец, олицетворяющий новую жизнь, а рисунки на заднем плане, как будто, нарисованы детьми. Всё это вселяет веру в светлое будущее и, в то же время, чувство глубокого уважения к врачебной профессии.

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