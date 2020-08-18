Пожарник из Югры пробежал 30 километров в честь юбилея МЧС

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Пожарник из Нижневартовска Арслан Янбаев решил поздравить родное МЧС необычным способом - он пробежал 30 километров. Кстати, спасательное ведомство отметило именно 30-летний юбилей.

Путь спортсмена пролегал из Мегиона до Нижневартовска. Преодолеть расстояние он смог за 2 часа 42 минуты, а средний темп бега составил 5 минут 24 секунды на километр, что хорошо для марафонца-любителя.

-На дистанции я особых трудностей не испытывал, выбрал для себя комфортный темп и следовал ему, здесь главное - не играть с собой в соревнования, а чётко придерживаться графика бега и поддерживать водно-солевой баланс, - рассказал спасатель.

По его же словам, бег - это отдых и заряд энергией. Голова становится светлой и ясной, появляется вдохновение.

Стоит добавить, что сейчас Арслан является командиром отделения 90 пожарно-спасательной части, ведёт здоровый образ жизни и готовится к своему первому марафону.

-Спорт помогает и в моей профессиональной деятельности. Это неотъемлемая составляющая профессии пожарного, который должен обладать выносливостью, силой и ловкостью. Моя работа немыслима без должного уровня физической подготовки, - сообщил огнеборец.