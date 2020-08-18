В Урае появился автомобиль для людей с ограниченными возможностями

Фото: департамент социального развития Югры, соцсеть "ВКонтакте"

В Урае появился автомобиль для перевозки людей с ограниченными возможностями. Приобрёл его городской комплексный центр социального обслуживания населения.

Чтобы транспортировка прошла без проблем, в машине установлен гидравлическим подъемником для инвалидных кресел, также она может перевозить людей в условиях нормальной дороги и в местах с пересеченной и труднопроходимой местностью.

-В нашем городе 153 инвалида с нарушением опорно-двигательного аппарата, из них 28 человек, в том числе 16 детей, передвигаются с помощью кресла-коляски. После отмены ограничительных мер данная категория сможет оценить комфортность передвижения в новом специализированном транспорте и повысить доступность различных социальных объектов, – рассказала исполняющий обязанности директора учреждения Надежда Дашкова.

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