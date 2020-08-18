«Это рекорд»: за прошедшие сутки мошенники украли у югорчан 2 миллиона рублей

За прошедшие сутки мошенники украли у югорчан 2 миллиона рублей Фото: pixabay.com

Жители Югры продолжают вестись на уловки аферистов. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 14 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершённых дистанционно. Таким образом, граждане лишились порядка 2 миллионов рублей. Злоумышленники обманывали югорчан, предлагая защитить банковские счета от незаконного списания денег, совершить покупку или продажу товаров, возвратить потраченную сумму при торговле криптовалютой, а также выплатить компенсации за медицинские препараты.

Одно из преступлений произошло в Нижневартовске. Мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил, что с его банковской карты пытаются перевести деньги. Испугавшись потерять сбережения, молодой человек выполнил все действия злоумышленника. В результате этого вор похитил 395 тысяч рублей.

Вторая афера случилась в Нефтеюганске. Зайдя на сайт «Промсклад», потерпевший выбрал планшет «Apple iPad Pro11» и оплатил товар стоимостью более 50 тысяч рублей, однако гаджет так и не пришёл.

В Сургуте пострадал спортсмен, который хотел купить надувные доски для sup-серфинга, которые он нашёл на сайте «Releni.ru». Отдав 33 тысячи рублей, югорчанин так и не получил желаемое.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Полицейские принимают меры к задержанию преступников.