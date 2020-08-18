В Нижневартовске появилось первое 3D-граффити с изображением космоса

Фото: официальный Нижневартовск, соцсеть "ВКонтакте"

В Нижневартовске появился первый 3D-объект, расположенный по улице Ленина за автобусной остановкой «Рынок Центральный».

Креативная фотозона создана «Молодёжным центром» при участии местных художников и арт-волонтёров в рамках проекта #Ярчегород2020. Создателем шедевра является Андрей Ольховский, который, вместе со своей командой, является автором самого большого граффити в Югре – «Бегущая лань».

Новый проект общественников поддержал глава Нижневартовска Василий Тихонов, поэтому на улицах города появится еще несколько объектов из этой серии.

А пока что горожане могут прогуляться по аллее смайлов и оценить граффити с изображением врачей, работающих в местной больнице.

В скором времени новые арт-объекты украсят городскую набережную, улицу Пионерскую и пространство вокруг Комсомольского озера.