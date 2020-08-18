Экоактивисты собрали с берегов Конды и Колосья 400 килограммов мусора

Фото: Администраци Урая, соцсеть "ВКонтакте"

В Урае состоялся общегородской субботник «Вода России», уже второй в этом году.

Экоактивисты убрали от мусора набережную рек Конды и Колосья, а также склон в микрорайоне 2. Как отмечают жители, мусор в основном состоял из пластика – тары из-под напитков, пакеты и стаканчики. Этот вид отходов не разлагается и наносит огромный вред природе.

За время масштабной уборки удалось расчистить береговую линию протяжённостью 3 километра 70 метров. Было вывезено 20 кубических метров мусора – это примерно 400 кг.

Поскольку организация массовых мероприятий до сих пор остаётся под запретом, территорию разделили на 4 зоны и назначили разное время начала субботника. Это было сделано для того, чтобы избежать массового скопления людей. Также все участники соблюдали необходимые требования безопасности – надевали маски и перчатки.

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